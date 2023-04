Amici 22, prof e giudici contro la Celentano che attacca un’allieva: «Sei una lagna». Interviene Maria De Filippi (Di domenica 2 aprile 2023) Alessandra Celentano contro tutti. Anzi, tutti contro la Celentano. Nel terzo serale di Amici 22 in onda sabato 1 aprile, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio decidono di allearsi per “contrastare” le ire della maestra più cattiva della tv italiana. Ma andiamo con ordine. Celentano contro Maddalena La maestra Celentano ha proposto durante il terzo serale di Amici 22 un guanto di sfida tra due ballerine: Isobel, della sua squadra, e Maddalena del team Cuccarini – Lo. Prima dell’esibizione Maria De Filippi legge le motivazioni in cui la maestra attacca Maddalena definendola insignificante e gattina. prof e giudici ... Leggi su blog.libero (Di domenica 2 aprile 2023) Alessandratutti. Anzi, tuttila. Nel terzo serale di22 in onda sabato 1 aprile, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio decidono di allearsi per “contrastare” le ire della maestra più cattiva della tv italiana. Ma andiamo con ordine.Maddalena La maestraha proposto durante il terzo serale di22 un guanto di sfida tra due ballerine: Isobel, della sua squadra, e Maddalena del team Cuccarini – Lo. Prima dell’esibizioneDelegge le motivazioni in cui la maestraMaddalena definendola insignificante e gattina....

