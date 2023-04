Napoli-Milan, Pioli ritorna sull’andata: “Non meritavamo di perdere. Osimhen? Non…” (Di sabato 1 aprile 2023) Il Milan approderà al Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli: le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. Il Milan, domani sera, se la vedrà con il Napoli al Diego Armando Maradona. Non ci sarà Victor Osimhen a causa dell’infortunio rimediato al seguito della sua nazionale, ma Luciano Spalletti e i suoi non vogliono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 aprile 2023) Ilapproderà al Diego Armando Maradona per affrontare il: le parole di Stefanoin conferenza stampa. Il, domani sera, se la vedrà con ilal Diego Armando Maradona. Non ci sarà Victora causa dell’infortunio rimediato al seguito della sua nazionale, ma Luciano Spalletti e i suoi non vogliono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - QdSit : Pioli “Se giochiamo da Milan possiamo battere il Napoli” - Zagor_14 : Napoli-Milan 5-0, si sblocca zielinski e segna il cholito nel secondo tempo. -