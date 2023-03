Papa Francesco ancora in ospedale: non celebrerà la messa la mattina di Pasqua (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo aver fatto colazione, ha precisato Bruni, 'ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo aver fatto colazione, ha precisato Bruni, 'ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - emanuela_moia : RT @fanpage: #PapaFrancesco è ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Ecco di cosa si tratta e cos… - frasisam : RT @TV2000it: #PapaFrancesco la comunicazione del direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni 'Sua Santità Papa Francesco ha riposato… -