"Lui in quei salottini...": lo schiaffo della sinistra a Gianni Minà (Di giovedì 30 marzo 2023) La notizia è arrivata quando nelle redazioni c'è la corsa a chiudere il giornale, ma nonostante ciò la scomparsa di Gianni Minà è stata raccontata con grande trasporto da tutti i quotidiani. Una perdita grave e dolorosa per chi fa questo mestiere, ma anche per chi ha seguito, fin dai "mitici anni sessanta", il lavoro del giornalista torinese. Segno che le sue idee politiche (il suo essere di sinistra, il suo anti-americanismo e la passione spesso incomprensibile per certi dittatori sudamericani) non hanno mai inficiato il suo lavoro. Bastava fare un giro sui social per capire quanto Minà, che mancava dal piccolo schermo da quasi trent'anni con un programma tutto suo (a parte il documentario su Che Guevara del 2004 che passa ogni tanto in replica su Rai Storia), fosse amato, ricordato e omaggiato. Il video con Pino ...

