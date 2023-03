LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3, 4-1 ATP Miami 2023 in DIRETTA: il finlandese salva una palla del doppio break (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Scambio più lungo della partita, Ruusuvuori sbaglia e affossa in rete il diritto. 30-30 Pazzesca risposta vincente di Sinner con un rovescio lungolinea. Ruusuvuori è rimasto fermo. 30-15 Gran punto vinto da Ruusuvuori, che ha trovato un back di rovescio quasi insperato. Il finnico sta producendo il massimo sforzo ora per rimanere aggrappato alla partita. 15-15 Ruusuvuori si butta a rete e va a segno con la volée di diritto. 0-15 Risposta eccezionale di Sinner, che poi va a segno di rovescio. 4-1 Vincente devastante di Sinner con il diritto incrociato. L’azzurro tiene la battuta a 0. 40-0 Lunga la risposta di Ruusuvuori. 30-0 palla corta vincente di ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Scambio più lungo della partita,sbaglia e affossa in rete il diritto. 30-30 Pazzesca risposta vincente dicon un rovescio lungolinea.è rimasto fermo. 30-15 Gran punto vinto da, che ha trovato un back di rovescio quasi insperato. Il finnico sta producendo il massimo sforzo ora per rimanere aggrappato alla partita. 15-15si butta a rete e va a segno con la volée di diritto. 0-15 Risposta eccezionale di, che poi va a segno di rovescio. 4-1 Vincente devastante dicon il diritto incrociato. L’azzurro tiene la battuta a 0. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0corta vincente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Riprende la partita! Segui il live del quarto di finale tra #Sinner e #Ruusuvuori #MiamiOpen - OA_Sport : LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3, 2-0 ATP Miami 2023 in DIRETTA: i campi stanno venendo asciugati, tra poco si ricomincia… - infoitsport : Miami, Streaming GRATIS Ruusuvuori-Sinner: dove vedere i quarti di finale in Diretta LIVE - infoitsport : Sinner-Ruusuvuori all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita - paoloigna1 : Per il momento dominio #Sinner. Peccato per la pioggia proprio ora... -