Leandro Manuel Emede a Le Iene | lo splendido monologo sulle famiglie omogenitoriali

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 marzo 2023)è un regista e fotografo argentino fondatore insieme al proprio compagno Nick Cerioni della SugarKane. Dallo scorso anno i due sono diventati papà di due splendidi bambini, Blu e Libero e proprio per questo ha deciso di metterci la faccia e di battersi in prima linea contro le direttive del Governo Meloni, che hanno intimato i sindaci di non registrare i figli delle coppie. “È una vita che ci sentiamo dire che non è una priorità. Una legge contro l’omotransfobia? Non è una priorità. Il matrimonio egualitario? Non è una priorità. La garanzia per persone come me e Nicolò di crescere i nostri figli in una famiglia legittimata come tutte le altre? No, neanche questa è una priorità. Non è mai una priorità discutere dei nostri diritti, ma lo diventa improvvisamente quando qualcuno quei ...