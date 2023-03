Ipotesi rifiuti a Civitavecchia, i vertici del Comune chiedono chiarezza (Di giovedì 30 marzo 2023) Civitavecchia – “Abbiamo letto indiscrezioni di stampa, in base alle quali sarebbero in arrivo nella città di Civitavecchia poco meno di mille tonnellate a settimana di Cdr prodotto dai rifiuti romani. Non abbiamo comunicazioni ufficiali, ma laddove non arrivasse una secca smentita, presenteremo le nostre osservazioni presso ogni sede competente, e interesserò anche i vertici del mio partito, con la riserva di assumere provvedimenti idonei a scongiurare questo ennesimo schiaffo alla nostra città”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. Aggiunge il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente, Manuel Magliani: “Restituiamo al mittente una Ipotesi di turismo dei rifiuti che ci sembra purtroppo in perfetta continuità con la precedente giunta Raggi. Torniamo perciò a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023)– “Abbiamo letto indiscrezioni di stampa, in base alle quali sarebbero in arrivo nella città dipoco meno di mille tonnellate a settimana di Cdr prodotto dairomani. Non abbiamo comunicazioni ufficiali, ma laddove non arrivasse una secca smentita, presenteremo le nostre osservazioni presso ogni sede competente, e interesserò anche idel mio partito, con la riserva di assumere provvedimenti idonei a scongiurare questo ennesimo schiaffo alla nostra città”. Così il Sindaco di, Ernesto Tedesco. Aggiunge il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente, Manuel Magliani: “Restituiamo al mittente unadi turismo deiche ci sembra purtroppo in perfetta continuità con la precedente giunta Raggi. Torniamo perciò a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 0766news_TripTv : ?? Ipotesi rifiuti a Civitavecchia, i vertici del Comune chiedono chiarezza ???? Leggi l'articolo ??… - Nicola_Bressi : @pgmalusardi Da circa 40 anni, gli Sciacalli Dorati (Canis aureus) sono naturalmente presenti in Italia (e in gran… - AgenziaOpinione : “TRENTINO IN AZIONE“ * RIFIUTI: « BENE LA RICHIESTA ACLI NEL VALUTARE IL GASSIFICATORE, IPOTESI CHE SEMBRA SCARTATA… - kiara86769608 : Sulle spiagge della Puglia trovati rifiuti “misteriosi”: l’ipotesi è che provengano dalle portaerei Usa – Video… - Dome689 : Sulle spiagge della Puglia trovati rifiuti “misteriosi”: l’ipotesi è che provengano dalle portaerei Usa – Video… -