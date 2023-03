Inter | Acerbi | “Voglio rimanere Potevamo avere 12 punti in più”

(Di giovedì 30 marzo 2023) “all’, la speranza c’è. Non so niente e non miessa: so solo che mi aspettano due mesi importanti dove cercherò di fare del mio meglio. Qui mi trovo bene, se dipendesse da me rimarrei. Quello che succederà, succederà, ma di sicuro nonaspettare agosto come lo scorso anno”. Così Francescosul suo futuro all’vistato da Dazn, il difensore di proprietà della Lazio ha toccato vari temi, tra una stagione fin qui con molti alti e bassi, ma anche la necessità di affrontare al meglio i quarti di Champions League: “Secondo me è giusto anche sottolineare le cose positive, come la vittoria in Supercoppa e l’aver raggiunto i quarti. È giusto darci i giusti meriti, sono tutte partite alla nostra portata; ma ...

Ieri Hysaj ha saltato con Milinkovic la fase tattica, ma l'albanese può giocare a destra e insidia piuttosto Lazzari, sempre più in bilico (occhio all'nell'operazione) nonostante il ...

