Che fine ha fatto Francesco Neri a Un Passo dal Cielo 7, perché Daniele Liotti non c’è più (Di giovedì 30 marzo 2023) Che fine ha fatto Francesco Neri a Un Passo dal Cielo 7 ? Daniele Liotti lascia Un Passo Dal Cielo 7, ma questo si sapeva già da diversi mesi, prima dell’inizio delle riprese. In molti però non conoscono il reale motivo del suo abbandono nelle storica serie di Rai Fiction. La settima stagione vivrà l’ennesimo cambiamento. Liotti sostituì all’epoca, non con poche polemiche, Terence Hill che interpretava Pietro Thiene. Francesco Neri è stato il protagonista fisso della serie dalla quarta alla sesta stagione “I Guardiani”. Oggi Daniele Liotti non c’è più. Che fine ha fatto ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 30 marzo 2023) Chehaa Undal7 ?lascia UnDal7, ma questo si sapeva già da diversi mesi, prima dell’inizio delle riprese. In molti però non conoscono il reale motivo del suo abbandono nelle storica serie di Rai Fiction. La settima stagione vivrà l’ennesimo cambiamento.sostituì all’epoca, non con poche polemiche, Terence Hill che interpretava Pietro Thiene.è stato il protagonista fisso della serie dalla quarta alla sesta stagione “I Guardiani”. Ogginon c’è più. Cheha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La verità è che a noi manca un dirigente come @Tebasjavier che guida la Liga di Spagna fottendosene di Real e Barça… - ZZiliani : Dicevo: la vera vittima della scandalo #Prisma non è la #Juventus che s'è costruita il patibolo con le proprie mani… - fanpage : È morto Padre Leonardo Marcucci, il prete che servì l'ultima messa di Padre Pio e che sorresse il Santo quando ebbe… - penneschi : RT @PopuliNon: Si sa che fine ha fatto questo demente??????? - Lollo0202 : RT @ZZiliani: A voi il gelato buono piace più di quello cattivo? E magari quello che piace a voi non piace ad altri? Ecco. Alle persone cui… -