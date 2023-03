Basket, Eurolega 2023: Milano perde contro il Maccabi e dice definitivamente addio ai play-off (Di giovedì 30 marzo 2023) Bruttissima sconfitta per Milano nella 32ma giornata dell’Eurolega 2022-2023. Alla Menora Mivtachim Arena i ragazzi di coach Ettore Messina subiscono un pesantissimo parziale di 53-36 nel primo tempo contro il Maccabi Tel Aviv e poi non riescono a recuperare, terminando dunque il match con un duro ko per 85-66. Fondamentali per la squadra israeliana i 18 punti di Roman Sorkin, i 17 di Lorenzo Brown e i 15 di Wade Baldwin, mentre alla compagine lombarda non bastano i 15 di Shabazz Napier e i 14 di Shavon Shields. A causa di questa sconfitta i meneghini dicono definitivamente addio ai play-off. Dopo un inizio abbastanza equilibrato (7-7), il Maccabi alza sensibilmente il ritmo e grazie soprattutto a un grande Sorkin riesce a chiudere il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Bruttissima sconfitta pernella 32ma giornata dell’2022-. Alla Menora Mivtachim Arena i ragazzi di coach Ettore Messina subiscono un pesantissimo parziale di 53-36 nel primo tempoilTel Aviv e poi non riescono a recuperare, terminando dunque il match con un duro ko per 85-66. Fondamentali per la squadra israeliana i 18 punti di Roman Sorkin, i 17 di Lorenzo Brown e i 15 di Wade Baldwin, mentre alla compagine lombarda non bastano i 15 di Shabazz Napier e i 14 di Shavon Shields. A causa di questa sconfitta i meneghini diconoai-off. Dopo un inizio abbastanza equilibrato (7-7), ilalza sensibilmente il ritmo e grazie soprattutto a un grande Sorkin riesce a chiudere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : SCHIO SCRIVE LA STORIA! ??????? Impresa di Famila Schio che batte 62-53 Valencia e conquista la Final Four di Euroleg… - OA_Sport : Basket, Eurolega 2023: Milano perde contro il Maccabi e dice definitivamente addio ai play-off - - OA_Sport : Basket, Eurolega 2023: Milano perde contro il Maccabi e dice definitivamente addio ai playoff - - milanomagazine : Sul campo israeliano del Maccabi va in scena la sedicesima partita di EuroLega del 2023 per l’Olimpia Milano di Ett… - Eurosport_IT : Milano saluta definitivamente i playoff di Eurolega ?????? #EurosportBASKET | #EuroLeague | #Milano -