(Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Gli utenti dipresto potranno accedere a nuove features che presto saranno aggiunte all’interno dell’app. La società sta lavorando per rendere iche vengono inviati modificabili, cosa che già succede su altre piattaforme social. Ora, secondo quanto riferito, la società si sta avvicinando al lancio della funzione e ha iniziato a testare uno di avviso relativo aiha permesso di poter eliminare igià da un po’ di tempo, quindi adesso che verrà introdotta la possibilità di modificarli sarà tutto perfetto. Anche Apple ha aggiunto la possibilità di modificare icon iOS 16 nel 2022. Unrapporto degli osservatori di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Whatsapp sta per introdurre i messaggi modificati e un nuovo alert - - Paolo50128932 : RT @Robertonuzzoam: - CAVDIGAN : Santissimo padre eterno ho il telefono che si sta aggiornando stavo chattando dall’iPad ma mi si é scollegato whatsapp web - mycleverdtctive : a me sta bene se rispondi pure dopo ore perché ognuno ha i suoi cazzi da fare ma se entri su whatsapp 50 volte e mi… - JUSTFVR3NDS : HO APERTO WHATSAPP HO VISTO STA FOTO MI SONO SPAVENTATA -

... quando vanno con determinati ragazzi della scuola e non con loro, li stanno "affamando", si... http://www.instagram.com/matteofais81 Facebook: https://www.facebook.com/matteo.fais.14 Chat......Forza Italiasvolgendo degli esami di routine e dovrebbe lasciare l'ospedale già questa sera o al più tardi domani mattina. ANSA redazione 28/03/2023 2 Meno di un minuto Facebook Twitter...... * di Andrea Fiocco Scritto da redazione 28 Marzo 2023 0 21 Facebook Twitter Pinterest... Come CGIL non possiamo che sottolineare il grande pericolo checorrendo la nostra sanità: man ...

WhatsApp sta per copiare una delle migliori funzioni di Telegram: utenti felici, era ora Grantennis Toscana

Meta sta lavorando a una nuova funzione da aggiungere a WhatsApp, ovvero dei video messaggi brevi che possono essere mandati direttamente dalla chat. Si tratta di una novità che è stata scovata nel… L ...Due mesi fa l’agguato choc. “Mio figlio si sta riprendendo, è dura”, spiega la mamma. Il video dell’aggressione “Lui l’ha visto, io e mio marito non abbiamo avuto il coraggio” Lentate sul Seveso ...