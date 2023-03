NFT Metadata | come funzionano e cosa sono

(Di mercoledì 29 marzo 2023) I token non fungibilial momento uno dei topic più discussi nel mondo della Blockchain e delle criptovalute. Le funzionalità e gli use case derivanti da questa implementazione degli SmartContract permette le interazioni con moltissimi ambiti nella vita di tutti i giorni. Alle spalle di ogni token c’è il concetto di metadato, che descrive il contenuto multimediale di cui il token si fa contenitore e certificatore.quindi i? Qual è lo standard che li definisce? Il metadato di un NFT, sia esso sviluppato secondo lo standard ERC721 o ERC1155, è generalmente salvato nell’IPFS, ossia un protocollo peer-to-peer per il salvataggio di file multimediali. Questo metadato viene “appeso” (da cui derivano i servizi di “pinning”Pinata) al protocollo e restituito sotto forma di hash ...

Gli NFT della collezione sono immagini provviste di attributi in file json (metadata). Nei metadata sono inseriti il colore, tre differenti gradi e la vicinanza. In totale ci sono circa 80 colori, ...

Su OpenSea la collezione NFT Galax di Mikecox Cryptonomist

