LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3 | 2-0 ATP Miami 2023 in DIRETTA | i campi stanno venendo asciugati | tra poco si ricomincia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.43 I! Si dovrebbe dunque partire per le 0.00 italiane! Courts are being dried! As of now time still remains NB 6pm ET. It was just announced that BB and GS are nearly dry and all courts should be able to start on time. @Open #Open pic.twitter.com/412Do34lWA — TennisONE App (@TennisONEApp) March 29,23.35 Ecco qualche raggio di sole fare capolino. A ver si la lluvia da tregua. pic.twitter.com/m1UVfxk8tW — TrailAndalucia (@TrailAndalucia) March 29,23.31 Ha smesso di piovere a. Si ripartirà a mezzanotte? 22.51 Le previsioni meteo non inducono all’ottimismo. You bothered to build a stadium inside ...