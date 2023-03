LIVE Modena-Knack Roeselare 0-1, CEV Cup 2023 in DIRETTA: i belgi conquistano il primo set (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Ngapeth trova il break per Modena. 2-1 Errore al servizio Knack. 1-1 Il punto è del Roeselare. 2-0 L’arbitro chiama largo l’attacco di Coolman, c’è il challenge. 1-0 Lagumdzija apre il primo set con un attacco vincente. 20.58 Inizia il secondo set. 20.55 Il Knack Roeselare conquista con merito un primo set che ha messo in mostra una Modena contratta e oltremodo fallosa. 21-25 Koukartsev chiude il primo set. 21-24 Errore al servizio Knack. 20-24 Tammearu trova il mani out del muro, quattro set-point Roeselare. 20-23 Errore di Rinaldi dopo la ricezione slash del Knack sulla battuta potente di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Ngapeth trova il break per. 2-1 Errore al servizio. 1-1 Il punto è del. 2-0 L’arbitro chiama largo l’attacco di Coolman, c’è il challenge. 1-0 Lagumdzija apre ilset con un attacco vincente. 20.58 Inizia il secondo set. 20.55 Ilconquista con merito unset che ha messo in mostra unacontratta e oltremodo fallosa. 21-25 Koukartsev chiude ilset. 21-24 Errore al servizio. 20-24 Tammearu trova il mani out del muro, quattro set-point. 20-23 Errore di Rinaldi dopo la ricezione slash delsulla battuta potente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Modena-Knack Roeselare, CEV Cup 2023 in DIRETTA: va in scena la finale d’andata - - zazoomblog : LIVE – Modena-Roeselare: andata finale Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA - #Modena-Roeselare: #andata #finale - infoitsport : LIVE - Modena VolleyGas Sales Piacenza (0-2), la diretta scritta del match - Barbibarba : RT @modenavolley: ?? GAMEDAY ?? ?? Gara 3 quarti di playoff ?? Gas Sales Piacenza ?? ?????? ?? PalaPanini ?? Buy your ticket: - TCGiovanile : LIVE – MODENA-BOLOGNA (U17): OTTO GOL NEL DERBY EMILIANO #calciogiovanile #giovanili #live #ModenaBologna… -