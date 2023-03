Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Inter, i conti e l'ombra di #Oaktree: Leggi il commento sulla situazione economico-finanziaria del club nerazzurro… - RickCiolini : @GiulianoDeSant7 @dayfootball1981 Anche interspac potrebbe intervenire con i fondi che avanzeranno una volta siste… - Emanuele_8G : @FabRavezzani Sono anni direttore che ho sospetti sulla vendita del Milan da berlusconi a mister li pure Bankitalia… - ASR192711 : RT @Giulian70609928: Roma - Inter 3-2 - Campionato 1981-82 - 24a giornata Conti ????? - KruiseDennis : RT @Giulian70609928: Roma - Inter 3-2 - Campionato 1981-82 - 24a giornata Conti ????? -

Mentre la squadra nerazzurra si prepara a un finale di stagione cruciale, in cui si giocherà il quarto posto, la Coppa Italia e il possibile accesso alle semifinali di Champions, la società deve ...Quali che siano le cause, il Chelsea è posto di fronte alla necessità di far quadrare iper ... Discorso diverso per Trevoh Calobah , centrale classe '99 seguito anche dall'per il dopo ......ll'come tecnico in caso di esonero di Inzaghi . Anche la Juventus potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo in estate. Adrien Rabiot è in scadenza di contratto mentre Paul Pogba deve fare i...

Pausa per le Nazionali agrodolce per l'Inter: Inzaghi ritrova bomber ... Sport Fanpage

L’Inter viene da un bilancio chiuso con 140 milioni di perdita ... Il pareggio del bilancio è lontano, anche se i conti sembrano in miglioramento. Il patrimonio netto è negativo, ormai, anche a ...Il Milan conta sul suo dna europeo, Pioli farebbe meglio a puntare ... ché hai visto mai che poi ridanno i punti alla Juventus e sono dolori. Inzaghi e l'Inter vanno in campo sabato nel tardo ...