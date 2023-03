Graduatoria interna di istituto entro il 5 aprile, quando vale l’esclusione per legge 104 (Di mercoledì 29 marzo 2023) I docenti, beneficiari di determinate precedenze, sono esclusi dalla Graduatoria interna di istituto. Chi va escluso e condizioni per docenti con disabilità personale o che assistono il genitore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) I docenti, beneficiari di determinate precedenze, sono esclusi dalladi. Chi va escluso e condizioni per docenti con disabilità personale o che assistono il genitore. L'articolo .

