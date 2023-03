“Dalla strada al palco”, Nek torna conduttore su Rai2: “Con noi gli artisti che hanno scelto di evitare lo stress della discografia e delle classifiche” (Di martedì 28 marzo 2023) Nek torna su Rai2 nelle vesti di conduttore per la seconda stagione di “Dalla strada al palco” (dopo i buoni ascolti dello scorso anno), lo show che per sei puntate porterà sul palco del nuovo Studio Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli, gli artisti di strada che si esibiranno e si racconteranno davanti al pubblico e ad alcuni ospiti vip. Ospiti della prima puntata: Andrea Delogu e Carlo Conti (ideatore del format) che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance tra i primi 13 partecipanti che si sfideranno. I tre migliori artisti della serata andranno direttamente in finale per aggiudicarsi il premio di miglior ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Neksunelle vesti diper la seconda stagione di “al” (dopo i buoni ascolti dello scorso anno), lo show che per sei puntate porterà suldel nuovo Studio Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli, glidiche si esibiranno e si racconteranno davanti al pubblico e ad alcuni ospiti vip. Ospitiprima puntata: Andrea Delogu e Carlo Conti (ideatore del format) che affiancheranno il pubblico in studio nella sceltatre più belle performance tra i primi 13 partecipanti che si sfideranno. I tre miglioriserata andranno direttamente in finale per aggiudicarsi il premio di miglior ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Dalla live di #JIMIN (@BTS_twt): 'Ah ragazz*, sono venuto in live dopo aver finito di registrare a M… - GiovaQuez : Una invenzione consente di trasformare in poche decine di secondi qualsiasi molecola farmacologicamente attiva dall… - CorrNazionale : #Nek torna in veste di conduttore in prima serata su Rai 2 con #DallaStradaalPalco, lo show televisivo in 6 puntate… - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Dalla strada al palco (Show) #StaseraInTV 28/03/2023 #PrimaSerata #dallastradaalpalco @RaiDue - nuccia20 : RT @zampa_qua: URGENTE??????????????328 224 7456?? JUSTIN 2 anni,trovato in strada a 4 mesi eri uno scheletrino.È un tesoro di BONTÀ E BELLEZZA,as… -