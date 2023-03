Petrolio chiude in volata a New York, +5,13% (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Petrolio chiude in forte rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 5,13% a 72,81 dollari al barile. . 27 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilin forte rialzo a New, dove le quotazioni salgono del 5,13% a 72,81 dollari al barile. . 27 marzo 2023

Petrolio chiude in volata a New York, +5,13% Il petrolio chiude in forte rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 5,13% a 72,81 dollari al barile. . 27 marzo 2023 Piazza Affari rimbalza, Deutsche Bank +6% Giornata di borsa che si chiude con il segno più. Il Ftse Mib, l'indice principale della borsa di Milano, è salito dell'1,20 ... Sale anche il petrolio Brent. Venerdì quando le banche scendevano molto ...