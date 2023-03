Milan Primavera Femminile-Rappresentativa LND 6-3 d c r | il commento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Viareggio femminile: trionfo della Primavera del Milan. Battuta ai rigori la Lnd #acmilanyouth - footballmilan : Il Milan primavera ha vinto la #ViareggioCup2023 - PianetaMilan : .@acmilan Primavera Femminile-Rappresentativa LND 6-3 (d.c.r.): il commento #SempreMIlan #ACMilanm #Milan - Milannews24_com : brilla la stella di #Sevenius - RadioRossonera : Brave, ragazze! La Primavera Femminile del #Milan vince la Viareggio Women's Cup ?????? Arrivano anche i complimenti… -

La femminile del Milan conquista il primo trofeo della sua storia, battendo ai rigori nella finale del Torneo di Viareggio la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti.

LIVE Milan Primavera Femminile: 1-1 dopo i tempi regolamentari in finale. Ora supplementari ed... Milan News

Il Milan femminile ha vinto oggi la Viareggio Cup per la prima volta. Tra le protogoniste del match Sevenius. La rossonera dal suo arrivo ha segnato 7 gol, con tanto di poker personale nel derby. Oggi ...Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (reti di Cesarini e Sevenius per le rossonere) la Primavera del Milan Women’s ha vinto ai tiri di rigore questo trofeo. Rossonere perfette dal dischetto con tutte e ...