Italia U21-Ucraina U21 3-1: super Colombo, gli Azzurrini fanno due su due (Di lunedì 27 marzo 2023) Italia U21-Ucraina U21, cronaca e tabellino del match – In attesa degli Europei in programma a fine giugno, l'Italia Under 21 ha sfidato oggi i pari età dell'Ucraina in un'amichevole al 'Granillo' di Reggio Calabria alle ore 20:00. Dopo la vittoria nella prima amichevole contro la Serbia (QUI la cronaca e il tabellino), la squadra di Nicolato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - Sport_Fair : #ItaliaUcraina U21 regala emozioni, gol e spettacolo: il racconto di una serata speciale | FOTO - Don_Friedkin : Dopo lo 0-2 in Serbia, l'Italia U21 batte 3-1 l'Ucraina e si conferma la nazionale azzurra migliore al momento. Con… - Luxgraph : Italia U21, Fagioli dipinge al Granillo: Lovato-Colombo in gol, Ucraina ko - theMilanZone_ : ?? In goal anche Lorenzo #Colombo, con l’Italia U21. -

Italia U21, Fagioli dipinge al Granillo: Lovato - Colombo in gol, Ucraina ko Dopo la vittoria contro la Serbia , arrivata grazie alla doppietta di Mulattieri , l'Italia U21 supera anche il test contro l'Ucraina . Un match difficile e insidioso che gli azzurrini sono riusciti a portare a casa. I ragazzi di Nicolato , davanti a una buona cornice di pubblico ... Diretta Italia U21 - Ucraina U21 3 - 1: segui la partita LIVE REGGIO CALABRIA - Ultimo test amichevole a disposizione dell' Italia Under 21 del ct Nicolato in vista degli Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia . Dopo la bella prestazione in casa di una Serbia comunque in ... Inzaghi: "I miei ragazzi se lo meritano, questa Nazionale fa ben sperare" Ai microfoni della FIGC è intervenuto Mister Filippo Inzaghi . Il tecnico della Reggina ha analizzato il match amichevole tra Italia U21 ed Ucraina U21. Le dichiarazioni del tecnico della squadra calabrese "Faccio i complimenti a Fagioli, è cresciuto tanto, sta giocando con la Juve, ma anche a Cremona si vedeva che era forte.