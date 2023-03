Gianni Minà | mogli e figlie | chi sono e cosa sappiamo

(Di lunedì 27 marzo 2023)ha avuto tre, Marianna, Paola e Francesca, nate dai matrimoni con due.. Mariannaè la più grande, ha 48 anni, ed è nata dal matrimonio con la primae del giornalista, Georgina García Menocal. Le altre due ragazze, Francesca e Paola hanno rispettivamente 25 e 23 anni enate dalle nozze con Loredana Macchietti. Non si conoscono molti dettagli sulla primae diche era una cubana di nome Georgina Garcia Menocal e che dalla loro unione, già terminata nei primi anni ’80, è nata Marianna, che oggi vive a Città del Messico.che è una giornalista ed esperta di musica. La seconda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - INGFiore2 : RT @Poesiaitalia: “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di spot c… - Aiviqua : RT @Poesiaitalia: “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di spot c… -

è morto , il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. La notizia è stata data attraverso le sue pagine social. In particolare, sul profilo facebook è stato indicato che il ...Eravamo io, Muhammed Alì, Bob De Niro, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone. E io era sempre, stella tra le stelle.che riusciva a mettere insieme i pianeti più lontani, univa i puntini, disegnava le trame che in molti gli invidiavano, inventava mondi popolati da fuoriclasse ...C'è un'istantanea che sta spopolando sui siti in queste ore e che racconta di un episodio più volte citato dallo stesso. La fotografia, scattata nel 1984, ritrae il giornalista con Muhammad Alì, Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez