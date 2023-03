Ultime Notizie – esplode mina navale a Odessa, raid Russia nel Donetsk (Di domenica 26 marzo 2023) Una mina navale è esplosa colpendo alcune strutture costiere nell’oblast di Odessa. Lo ha riferito il consiglio comunale cittadino, precisando che la detonazione ha danneggiato diversi edifici senza provocare vittime e che una seconda mina è stata “rilevata e distrutta vicino a una delle spiagge della regione”. Un attacco aereo russo ha intanto colpito due edifici a più piani ad Avdiivka, una città nell’oblast di Donetsk. A riferirlo il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, precisando che non ci sono state vittime. Secondo quanto riferito alcuni giorni fa da Oleksii Dmytrashkivskyi, portavoce militare ucraino, l’area di Avdiivka è attualmente una delle più attive in prima linea ucraina, ma le truppe russe si stanno “sfinendo”. Le forze russe stanno cercando di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023) Unaè esplosa colpendo alcune strutture costiere nell’oblast di. Lo ha riferito il consiglio comunale cittadino, precisando che la detonazione ha danneggiato diversi edifici senza provocare vittime e che una secondaè stata “rilevata e distrutta vicino a una delle spiagge della regione”. Un attacco aereo russo ha intanto colpito due edifici a più piani ad Avdiivka, una città nell’oblast di. A riferirlo il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, precisando che non ci sono state vittime. Secondo quanto riferito alcuni giorni fa da Oleksii Dmytrashkivskyi, portavoce militare ucraino, l’area di Avdiivka è attualmente una delle più attive in prima linea ucraina, ma le truppe russe si stanno “sfinendo”. Le forze russe stanno cercando di ...

