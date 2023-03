Classifica Coppa del Mondo sci di fondo donne 2022-2023: Tiril Udnes Weng vince la generale! (Di domenica 26 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE SCI DI fondo FEMMINILE 1 Weng Tiril Udnes NOR 2029 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2 DIGGINS Jessie USA 1867 3 NISKANEN Kerttu FIN 1840 4 BRENNAN Rosie USA 1546 5 FAEHNDRICH Nadine SUI 1414 6 KARLSSON Frida SWE 1365 7 HENNIG Katharina GER 1326 8 DAHLQVIST Maja SWE 1236 9 Weng Lotta Udnes NOR 1176 10 Weng Heidi NOR 113938 GANZ Caterina ITA 544 56 COMARELLA Anna ITA 309 63 PITTIN Cristina ITA 258 67 FRANCHI Francesca ITA 208 76 MONSORNO Nicole ITA 141 77 SANFILIPPO Federica ITA 138 81 DI CENTA Martina ITA 112 115 BELLINI Martina ITA 38 Classifica Coppa DEL Mondo SPRINT SCI DI fondo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)DELGENERALE SCI DIFEMMINILE 1NOR 2029DELASSEGNATA 2 DIGGINS Jessie USA 1867 3 NISKANEN Kerttu FIN 1840 4 BRENNAN Rosie USA 1546 5 FAEHNDRICH Nadine SUI 1414 6 KARLSSON Frida SWE 1365 7 HENNIG Katharina GER 1326 8 DAHLQVIST Maja SWE 1236 9LottaNOR 1176 10Heidi NOR 113938 GANZ Caterina ITA 544 56 COMARELLA Anna ITA 309 63 PITTIN Cristina ITA 258 67 FRANCHI Francesca ITA 208 76 MONSORNO Nicole ITA 141 77 SANFILIPPO Federica ITA 138 81 DI CENTA Martina ITA 112 115 BELLINI Martina ITA 38DELSPRINT SCI DI...

