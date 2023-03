Volante insegue auto in fuga | impatto e 5 feriti nel Casertano

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È di cinquenon gravi – tra cui due agenti della polizia stradale – il bilancio di un inseguimento tra unadella Polstrada di Caserta e un’che non si è fermata all’alt all’uscita Caserta Nord dell’A1. Nella vettura c’era un uomo, che dopo aver finto di fermarsi, ha improvvisamente accelerato, costringendo i poliziotti della sottosezione di Caserta Nord a inseguirlo; il sospetto ha imboccato la trafficata via Appia verso Santa Maria Capua Vetere, lacon a bordo due agenti ha cercato di tenere il passo ma ha impattato contro un’dove viaggiavano tre donne. La vettura inseguita è quindi riuscita a dileguarsi, mentre i cinquesono finiti in ospedale per accertamenti. Continuano le ricerche del ...

