VERISSIMO | SILVIA TOFFANIN A TUTTO AMICI TRA ALLIEVI E GIUDICI MA ANCHE TANTO ALTRO

(Di sabato 25 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento cone il suo talk show “”.– Gli ospiti di sabato 25 marzo Ritratto per Costanzo Caracciolo, da velina a splendida mamma di due bambine e moglie di Bobo Vieri. Aintervista ritratto per Carol Alt, una delle top model più amate negli anni ’80. Inoltre, la rinascita come nuotatore di Manuel Bortuzzo e la grinta di Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”. Infine, spazio al talento e alle emozioni di Megan e NDG, primi eliminati della fase serale di “” di Maria De Filippi.– Gli ospiti di domenica 26 marzoaccoglie per la prima volta in studio Maria e Catello ...

"Verissimo", nuovo weekend ricco di ospiti: da Lino Banfi ai giudici di "Amici" TGCOM

Domenica 26 marzo, invece, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta in studio Maria e Catello Celentano, genitori di Angela, scomparsa nel nulla 27 anni fa, ma che loro non hanno mai perso la ...Infine, nel salotto di Verissimo ci sarà spazio anche per la grinta di Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical Vlad Dracula. Come sempre, Silvia Toffanin aprirà i suoi studi a Cologno Monzese ...