Monza-Trento in tv: data, orario e diretta streaming gara-4 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di sabato 25 marzo 2023) Inizia il conto alla rovescia per Vero volley Monza-Itas Trentino, partita valevole per la quarta giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli tornano sul campo di casa per crescere ancora e mettere in difficoltà gli avversari. Gli uomini di Angelo Lorenzetti affrontano una trasferta insidiosa con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria e tenere vivo il sogno Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-4 Monza-Trento dei ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Inizia il conto alla rovescia per Vero-Itas Trentino, partita valevole per la quarta giornata deidi finale deidimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli tornano sul campo di casa per crescere ancora e mettere in difficoltà gli avversari. Gli uomini di Angelo Lorenzetti affrontano una trasferta insidiosa con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria e tenere vivo il sogno Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo all’Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire in-4dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trentinovolley : CACCIA AL 2-1 NELLA SERIE! ?? Play Off Scudetto, Quarti di finale – gara 3 ?? #BLMGroupArena, #Trento ?? 20.30 ?… - DoctorJordan83 : Gara 3 Quarti di finale Scudetto - Itas Trentino vs Vero Volley Monza (@ BLM Group Arena in Trento, TN)… - MalikaCambiaghi : Le ultime parole famose di mio padre ”andiamo a vedere Trento-Modena; poi facciamo gara 1 e 2 sicuri, le altre non… - IlCanturino_24 : RT @trentinovolley: CACCIA AL 2-1 NELLA SERIE! ?? Play Off Scudetto, Quarti di finale – gara 3 ?? #BLMGroupArena, #Trento ?? 20.30 ? #ITASTR… - LucaP52977790 : RT @trentinovolley: CACCIA AL 2-1 NELLA SERIE! ?? Play Off Scudetto, Quarti di finale – gara 3 ?? #BLMGroupArena, #Trento ?? 20.30 ? #ITASTR… -