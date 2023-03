Immigrazione, Piantedosi “Non arretreremo nel controllo del fenomeno” (Di sabato 25 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) “Noi non arretreremo rispetto a un auspicio di mettere sotto controllo il fenomeno migratorio. Si rischia un incremento della criminalità non tanto per l’arrivo degli stranieri, ma per gli arrivi incontrollati, che sono il brodo di coltura in cui attecchiscono organizzazioni criminali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega al palazzo Castiglioni di Milano. “Sicuramente esiste una traiettoria che va tenuta sotto attenzione in questi giorni di grande crisi del controllo dei confini”, ha sottolineato. In merito alla ragione per cui l’Italia è particolarmente interessata dai fenomeni migratori, il ministro ha precisato che esiste il “fattore attrattivo di un’opinione pubblica che annovera ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) “Noi nonrispetto a un auspicio di mettere sottoilmigratorio. Si rischia un incremento della criminalità non tanto per l’arrivo degli stranieri, ma per gli arrivi incontrollati, che sono il brodo di coltura in cui attecchiscono organizzazioni criminali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, durante il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega al palazzo Castiglioni di Milano. “Sicuramente esiste una traiettoria che va tenuta sotto attenzione in questi giorni di grande crisi deldei confini”, ha sottolineato. In merito alla ragione per cui l’Italia è particolarmente interessata dai fenomeni migratori, il ministro ha precisato che esiste il “fattore attrattivo di un’opinione pubblica che annovera ...

