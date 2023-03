Il tornado travolge tutto | morti e città devastate nel Mississippi | VIDEO

(Di sabato 25 marzo 2023) Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del violentoche ha colpito lo Stato americano del. Almeno 23 persone sono morte e altre quattro risultano disperse, mentre sono decine i feriti. L'Agenzia per la gestione delle emergenze delha riferito in un post su Twitter che le squadre di ricerca e soccorso di numerose agenzie locali e statali sono state dispiegate per assistere le persone colpite. Il servizio meteorologico nazionale ha confermato che ilha causato danni a circa 96 chilometri a nord-est della capitale Jackson. Lerurali di Silver City e Rolling Fork, nella Contea di Sharkey, hanno riportato devastanti danni. Nella notte ilsi è diretto verso nord-est a 113 km/h senza indebolirsi, in direzione dell'Alabama, ...

Siamo stati investiti da un tornado: è la sensazione di qualcosa che ti travolge e ti porta dove non vorresti andare. Noi abbiamo deciso come vogliamo affrontare questo viaggio: con il sorriso". "...Come un tornado via tutto e tutti e sotto questa ennesima vittoria della imprendibile capolista c'è ancora la firma del capocannoniere nigeriano. Un autogol procurato - da Ismajli che ha ...

Nella giornata del 2 marzo 2023, diversi tornado si sono abbattuti in Texas, causando gravi danni e interrompendo l'alimentazione a centinaia di migliaia di persone. Il servizio meteorologico ha emess ...