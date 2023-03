Il Pd difende queste donne | Arrestate più di 40 volte Ecco cos' è la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 marzo 2023) Ana è bosniaca, ha 29 anni, nove figli e una propensione innata al furto. «Sono arrivata a mille euro in un giorno», ha spiegato nei giorni scorsi con una buona dose di strafottenza. «Ma è un'eccezione, perché anche 500 euro sono una fortuna ora che la gente gira con poco contante. Io però ho pazienza. Sette giorni su sette, dalla mattina alla sera». Hai capito? Vive alla periferia Nord di Milano, insieme ad altre «colleghe di scippi», e pattuglia la metropolitana - tra Duomo e Stazione Centrale- per ripulire tasche e borse di chiunque le capiti a tiro, specialmente. Professione borseggiatrice. «L'unica cosa che mi riesce bene è rubare», ha ammesso. «NON VADO MAI IN CASERMA» - Il modus operandi è sempre lo stesso: un occhio al portafogli o al cellulare della potenziale vittima nei pressi dei distributori automatici di biglietti e poi via col pedinamento. ...