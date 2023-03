Formula E - ePrix San Paolo | Evans batte in volata Cassidy e Bird

Leggi su quattroruote

(Di sabato 25 marzo 2023) La prima gara diE disputata in Brasile ha visto l'affermazione delle Jaguar, che hanno conquistato conil primo e il terzo gradino del podio, lasciando ae alla Envision Racing (che, per altro, utilizza il powetrain della stessa Jaguar) la seconda posizione, dopo un finale combattuto fino all'ultima curva. La gara, che ha visto scendere in pista in due occasioni la safety car (per gli stop delle vetture di Fenestraz e Dennis, urtato da Ticktum, e che pertanto è stata allungata di quattro giri), si è decisa nelle ultime tornate, dopo che il poleman Vandoorne non era riuscito a mantenere a lungo la posizione conquistata nelle qualifiche. Pista veloce. A Sanmolto si è giocato sulla gestione dell'energia: la lunghezza dei rettilinei ha comportato forti consumi, al punto ...