Italia-Inghilterra (1-2), Mancini: “Nel secondo tempo abbiamo dominato” (Di venerdì 24 marzo 2023) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato al termine della sconfitta per due a uno contro l’Inghilterra di Southgate. Allo stadio Diego Armando Maradona gli azzurri giocano una partita che lascia buone speranze per il proseguimento del girone. Nel primo tempo gli inglesi dominano e meritano il doppio vantaggio. Nei secondi quarantacinque minuti i ragazzi di Mancini si riprendono e sfiorano un pareggio assolutamente meritato. Da segnalare il goal all’esordio di Retegui. Harry Kane, con il goal segnato questa sera, diventa il miglior marcatore di tutti i tempi della sua selezione. Italia-Inghilterra, Mancini: “Retegui ha bisogno di tempo” Il tecnico di Jesi ha parlato cosi della gara dei suoi: “Il primo ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 24 marzo 2023) Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato al termine della sconfitta per due a uno contro l’di Southgate. Allo stadio Diego Armando Maradona gli azzurri giocano una partita che lascia buone speranze per il proseguimento del girone. Nel primogli inglesi dominano e meritano il doppio vantaggio. Nei secondi quarantacinque minuti i ragazzi disi riprendono e sfiorano un pareggio assolutamente meritato. Da segnalare il goal all’esordio di Retegui. Harry Kane, con il goal segnato questa sera, diventa il miglior marcatore di tutti i tempi della sua selezione.: “Retegui ha bisogno di” Il tecnico di Jesi ha parlato cosi della gara dei suoi: “Il primo ...

