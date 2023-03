Grand Slam di Judo a Tbilisi, Matteo Piras è terzo nei 66 kg (Di venerdì 24 marzo 2023) Tbilisi – Esordio brillante per l’Italia del Judo a Tbilisi (Georgia). Nella giornata inaugurale del quarto Grand Slam stagionale, infatti, sono arrivati due podi per i colori azzurri. Matteo Piras si è classificato al terzo posto nella categoria dei -66 kg maschili. Il torinese, inserito nella Pool C, ha sconfitto in successione il canadese Juan Postigos ed il tedesco David Ickes prima di arrendersi di fronte al mongolo Baskhuu Yondonperenlei. L’azzurro, tuttavia, non si è perso d’animo. Nel ripescaggio ha avuto la meglio prima sul turkmeno Serdar Rahimov e poi sul georgiano Vazha Margvelashvili. terzo insieme a Piras anche l’ucraino Bogdan Iadov mentre i primi due gradini del podio sono andati rispettivamente al ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023)– Esordio brillante per l’Italia del(Georgia). Nella giornata inaugurale del quartostagionale, infatti, sono arrivati due podi per i colori azzurri.si è classificato alposto nella categoria dei -66 kg maschili. Il torinese, inserito nella Pool C, ha sconfitto in successione il canadese Juan Postigos ed il tedesco David Ickes prima di arrendersi di fronte al mongolo Baskhuu Yondonperenlei. L’azzurro, tuttavia, non si è perso d’animo. Nel ripescaggio ha avuto la meglio prima sul turkmeno Serdar Rahimov e poi sul georgiano Vazha Margvelashvili.insieme aanche l’ucraino Bogdan Iadov mentre i primi due gradini del podio sono andati rispettivamente al ...

