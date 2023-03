Borrell: 'Andrò in Cina, voglio avere un ruolo nella pace in Ucraina' (Di venerdì 24 marzo 2023) BRUXELLES - L'alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell si recherà presto in Cina per una missione che punta a esplorare in profondità la possibilità ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 marzo 2023) BRUXELLES - L'alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josepsi recherà presto inper una missione che punta a esplorare in profondità la possibilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ImolaOggi : E' cambiata la meta dei pellegrinaggi. Dopo von der Leyen e Macron, anche Borrell: tutti a Pechino! - ansaeuropa : Presto il primo ministro spagnolo Sanchez e poi von der Leyen e Macron saranno in visita a Pechino - notizienet : Borrell, 'andrò in Cina, vogliono avere ruolo nella pace' - 'Pechino intende facilitare, dobbiamo favorire questa p… - News24_it : Borrell, 'andrò in Cina, vogliono avere ruolo nella pace' - novasocialnews : Borrell, 'andrò in Cina, vogliono avere ruolo nella pace' -

Borrell: 'Andrò in Cina, voglio avere un ruolo nella pace in Ucraina' "I cinesi vogliono avere un ruolo diplomatico, non vogliono essere associati totalmente con le azioni militari di Mosca", ha detto Borrell nel corso di un'intervista all'ANSA e altre testate ... Borrell, 'andrò in Cina, vogliono avere ruolo nella pace' "I cinesi vogliono avere un ruolo diplomatico, non vogliono essere associati totalmente con le azioni militari di Mosca", ha detto Borrell nel corso di un'intervista all'ANSA e altre testate ... L'Europa arma Kiev: piano da 2 miliardi per fornire proiettili. Navi dall'Iran a Putin "Se poi uno Stato membro decide di fornire munizioni dalla sua scorta non andrò certo a chiedergli dove le ha comprate" la chiosa distensiva di Borrell. Un invito al fai - da - te. Mosca non sta a ... "I cinesi vogliono avere un ruolo diplomatico, non vogliono essere associati totalmente con le azioni militari di Mosca", ha dettonel corso di un'intervista all'ANSA e altre testate ..."I cinesi vogliono avere un ruolo diplomatico, non vogliono essere associati totalmente con le azioni militari di Mosca", ha dettonel corso di un'intervista all'ANSA e altre testate ..."Se poi uno Stato membro decide di fornire munizioni dalla sua scorta noncerto a chiedergli dove le ha comprate" la chiosa distensiva di. Un invito al fai - da - te. Mosca non sta a ... Borrell: "Andrò in Cina, voglio avere un ruolo nella pace in Ucraina ... Agenzia ANSA