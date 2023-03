Barcellona, Tebas: «Il caso Negreira non mi fa dormire la notte» (Di venerdì 24 marzo 2023) Spagna, le parole di Tebas: «Non si può negoziare con la Superlega, vogliono distruggere il ceto medio-basso del calcio» Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato al Marca sport week Malaga 2023. Di seguito le sue parole su vari argomenti, tra cui il caso Negreira e la Superlega. caso Negreira – «Mi fa perdere il sonno, è il più grave problema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella nostra del nostro calcio. Così come posso dormire bene? La società trasmette tranquillità, ma che lo faccia per tutti: servono spiegazioni, perché dovrebbero essere preoccupati. Un’ora e mezza dopo l’uscita della notizia il Barcellona si è giustificato dicendo che lo fanno tutti. Quelle non sono spiegazioni… La questione è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Spagna, le parole di: «Non si può negoziare con la Superlega, vogliono distruggere il ceto medio-basso del calcio» Javier, presidente della Liga, ha parlato al Marca sport week Malaga 2023. Di seguito le sue parole su vari argomenti, tra cui ile la Superlega.– «Mi fa perdere il sonno, è il più grave problema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella nostra del nostro calcio. Così come possobene? La società trasmette tranquillità, ma che lo faccia per tutti: servono spiegazioni, perché dovrebbero essere preoccupati. Un’ora e mezza dopo l’uscita della notizia ilsi è giustificato dicendo che lo fanno tutti. Quelle non sono spiegazioni… La questione è ...

