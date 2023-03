Utero in affitto | l’affondo dei vescovi | “Pratica inaccettabile che mercifica donna e nascituro”

(Di giovedì 23 marzo 2023) La Cei scende in campo nel dibattito infuocato sull’in. esploso nuovamente dopo l’intervista del ministro Roccella e le manifestazioni milanesi delle famiglie arcobaleno. Iitaliani danno voce alla preoccupazione di “molte persone”. Che “ormai, pur con idealità diverse, riconoscono come inaccettabili pratiche cheno lae il”.in, Cei: pratiche inaccettabili cheno Al termine del Consiglio episcopale permanente, in una nota esprimono “forte preoccupazione per il crescente individualismo. E per l’avanzare di visioni che rischiano di distorcere l’idea stessa di famiglia. Come sancito dalla Costituzione, infatti, la famiglia è e resta il pilastro della società, garanzia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Al mercato dell’utero in affitto c’è pure il neonato di ricambio ??? Renzi archiviato grazie alla… - Gitro77 : Figli come i pacchi Amazon. E c'è anche l'opzione 'soddisfatti o rimborsati'. L'utero in affitto è un crimine. Non… - CarloCalenda : Un’intervista chiara e profonda. La questione dell’utero in affitto è molto più rilevante di ciò che sembra, chiama… - me_desaparecido : RT @ProVitaFamiglia: ?? Utero in affitto. Tutto quello che c’è da sapere dal punto di vista bioetico - VIDEO Guarda qui l'approfondimento??… - Massi19563802 : @fratotolo2 C'è preoccupazione nel PD di Elly Schlein. Se non verrà liberalizzato l'utero in affitto i suoi elettor… -

Si riaccende il dibattito politico intorno all'ine, come sempre, Silvana De Mari parla senza peli sulla lingua. Raggiunta telefonicamente da Pro Vita & Famiglia, la dottoressa e scrittrice ha messo innanzitutto in luce le devastanti ...Il tema dell'insta tenendo banco in Italia, in particolare dopo le istanze di sinistra, progressisti e mondo Lgbtqia+ che vorrebbero aprire alle trascrizioni degli atti di nascita per i "figli" ...I bambini sono soggetti, non oggetti. I desideri non sono diritti. Leggi su Twitter.com

Le reazioni della politica veneta Il tema incendia la politica veneta. I toni più netti sono quelli dell’assessore regionale Elena Donazzan di FdI: «L’utero in affitto è un abominio. Un bimbo nasce da ...Dicono di scendere in piazza per i diritti dei bambini, ma in realtà mirano a una legalizzazione surrettizia della maternità surrogata (detta anche “gestazione per altri” o, più brutalmente, “utero in ...