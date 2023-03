Lo scrittore Ian McEwan in visita agli Uffizi

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Lobritannico Ianhato oggi pomeriggio la Galleria degli. Il romanziere vincitore del Booker Prize, a Firenze per presentare il suo ultimo libro “Lezioni” (Einaudi) nell’ambito di un evento de ‘La Città dei lettori’, in compagnia della moglie Annalena McAfee ha trascorso circa due ore e mezzo nel celebre museo, dove non era mai stato fino ad oggi: “E’ la mia prima volta”. In particolare, Mc Ewan ha apprezzato i dipinti di Botticelli, soprattutto il piccolo Sant’Agostino nella sala della Venere, la sala delle Carte Geografiche e i capolavori di Leonardo da Vinci. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Javier Cercas, David Grossman, Ian McEwan, Daniel Pennac e Katja Petrowskaja. Attesi anche Zarifa Ghafari, ex sindaca di Maidanshahr, rifugiata in Germania, lo scrittore turco Hakan Gunday, Orlando ...

Lo scrittore britannico Ian McEwan ha visitato questo pomeriggio la Galleria degli Uffizi: due ore e mezzo in museo alla scoperta di Botticelli, Leonardo e tutti gli altri capolavori del celebre museo fiorentino.