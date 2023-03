Le date di lancio e i dettagli sulla nuova collezione! (Di giovedì 23 marzo 2023) La nuova collezione di Mugler per H&M. Save the date: 11 maggio 2023. Sarà questa la data da segnare in agenda perché vedrà l’attesissimo lancio in selezionati punti vendita e online della collezione Mugler H&M. Un binomio che conduce la couture alla portata di tutti. Dove tutta la forza di trasformazione della maison Mugler, insieme alla sua estetica inclusiva e che spinge i confini, si fonde con H&M. Per condividere il suo stile ispiratore e audace con ancora più fan. Per ora sappiamo ancora pochissimo sulla collezione, ecco le prime news. La collezione Mugler H&M «Ero determinato che questa collezione fosse una vera collezione Mugler». Così ha spiegato il direttore creativo Casey Cadwallader. «I dettagli e la qualità di ogni pezzo dovevano essere esattamente come li facciamo noi. ... Leggi su amica (Di giovedì 23 marzo 2023) Lacollezione di Mugler per H&M. Save the: 11 maggio 2023. Sarà questa la data da segnare in agenda perché vedrà l’attesissimoin selezionati punti vendita e online della collezione Mugler H&M. Un binomio che conduce la couture alla portata di tutti. Dove tutta la forza di trasformazione della maison Mugler, insieme alla sua estetica inclusiva e che spinge i confini, si fonde con H&M. Per condividere il suo stile ispiratore e audace con ancora più fan. Per ora sappiamo ancora pochissimocollezione, ecco le prime news. La collezione Mugler H&M «Ero determinato che questa collezione fosse una vera collezione Mugler». Così ha spiegato il direttore creativo Casey Cadwallader. «Ie la qualità di ogni pezzo dovevano essere esattamente come li facciamo noi. ...

