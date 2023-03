Calcio: Mbappè neo capitano Francia 'normale Griezmann deluso' (Di giovedì 23 marzo 2023) "Ho parlato con Antoine. Era deluso e francamente è comprensibile e normale. Al suo posto avrei avuto la stessa reazione". Kylian Mbappé, alla sua prima conferenza da capitano della Francia, spende ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) "Ho parlato con Antoine. Erae francamente è comprensibile e. Al suo posto avrei avuto la stessa reazione". Kylian Mbappé, alla sua prima conferenza dadella, spende ...

"Antoine è stimato e amato da tutto il gruppo, sarebbe un peccato non approfittare della sua esperienza - ha aggiunto Mbappè - . Saremo mano nella mano per far vincere la Francia". Anche Deschamps ha ...