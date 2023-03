Ardea | terribile scontro auto-moto | morto il 25enne Alessio Bottiglieri

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un ragazzo di 25 anni èin un incidente stradale ad, in provincia di Roma. La tragedia è avvenuta ieri mattina, Mercoledì 22 Marzo 2023, lungo via Pontina Vecchia, ossia la strada provinciale che conduce ad Aprilia. Lerità hanno subito identificato la giovane vittima inoriginario di Rocca di ... TAG24.

Unincidente ha coinvolto due macchine e uno scooter sul lungomare delle Meduse a Torvaianica.delle Meduse una Fiat Punto guidata da un uomo di 51 anni procede in direzione diquando ...Anzio (RM),incidente nella notte: l'auto di due ragazze di 20 anni si è schiantata ... La ragazza di 21 anni era originaria dimentre la compagna di viaggio, la 22enne, era originaria ...Unincidente ha coinvolto due macchine e uno scooter sul lungomare delle Meduse a Torvaianica.delle Meduse una Fiat Punto guidata da un uomo di 51 anni procede in direzione diquando ...

Incidente Ardea: Tag24

Doveva ancora compiere 25 anni Alessio Bottiglieri, il ragazzo che questa mattina, in sella alla sua moto, ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulla Pontina Vecchia, nel tratto compres ...Terribile incidente nella mattinata di oggi, 22 marzo, in via Pontina Vecchia, nel tratto compreso tra il bivio Caronti e via Nazareno Strampelli, tra Ardea e Pomezia. La tragedia è avvenuta questa ma ...