AEW: Nuovo avversario per Hobbs, a Rampage sfiderà Penta El Zero Miedo Jr con il TNT Title in palio (Di giovedì 23 marzo 2023) La AEW, in quel di Dynamite, ha annunciato la line-up del prossimo episodio di Rampage, come è solita fare. Dopo la vittoria di settimana scorsa contro Rey Fenix, Powerhouse Hobbs difenderà il TNT Championship dall'assalto del tag-team partner di Fenix, ovvero Penta El Zero Miedo. Ma non solo. Announced for #AEWRampage on Saturday!#AEWDynamite pic.twitter.com/wWDiSwSQIb— ?????? (@WrestlingCovers) March 23, 2023 La puntata di Rampage, che andrà in onda eccezionalmente di sabato, vedrà anche gli Acclaimed impegnati contro il Kingdom, Leila Grey vs Taya Valkyrie e Brody King vs Jake Hager. Una line-up di tutto rispetto, cercando probabilmente di limitare i danni certi a livello di ascolti (dovuti allo spostamento di giorno e di orario).

