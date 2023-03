Sony esplora il web3 con gli NFT | ecco le prime caratteristiche del brevetto

Leggi su blockworld

(Di mercoledì 22 marzo 2023)Entertainment, la società conosciuta per la celebre Playstation, ha presentato una richiesta diper NFT con l’obiettivo di fornire maggiore flessibilità con le risorse di gioco. Nel documento depositato, datato la scorsa settimana, la società ha definito lefondamentali per utilizzare gli NFT su diversi giochi e piattaforme, compresi quelli realizzati da produttori di console rivali come Microsoft e Nintendo: “L’NFT viene fornito all’utente in modo tale che l’asset digitale possa essere utilizzato attraverso diverse simulazioni al computer e/o attraverso diverse piattaforme di simulazione al computer“, si legge nel deposito di. Inoltre: “La proprietà dell’NFT può anche essere successivamente trasferita ad altri utenti per il loro uso attraverso diverse simulazioni e/o ...