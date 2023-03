Massara dal Milan alla Juve: svelato il primo colpo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il club bianconero sta seriamente valutando nuovi passi per il futuro, s’infittisce la trama di contatti con il dirigente che ha trascinato il Milan al successo e potrebbe portare un nome nuovo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il club bianconero sta seriamente valutando nuovi passi per il futuro, s’infittisce la trama di contatti con il dirigente che ha trascinato ilal successo e potrebbe portare un nome nuovo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilviboneseweb : Volley: Lorenza Massara della Todo Sport convocata dal Club Italia del Sud - la_rossonera : RT @_DanyOrchidea: ??Conte è in uscita dal Tottenham: #ACMilan non corrisponde ai parametri economici dell’allenatore, che richiede anche un… - Manueldoro26 : RT @_DanyOrchidea: ??Conte è in uscita dal Tottenham: #ACMilan non corrisponde ai parametri economici dell’allenatore, che richiede anche un… - Milanista_Serio : RT @_DanyOrchidea: ??Conte è in uscita dal Tottenham: #ACMilan non corrisponde ai parametri economici dell’allenatore, che richiede anche un… - _DanyOrchidea : ??Conte è in uscita dal Tottenham: #ACMilan non corrisponde ai parametri economici dell’allenatore, che richiede anc… -