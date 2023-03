Gianmaria a Rtl 102 5 | «Il tour sarà un’esplosione»

(Di martedì 21 marzo 2023) MILANO – Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con il brano “Mostro”,è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Durante “The Flight”, l’artista ha raccontato la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo e l’album di debutto “Mostro”. “MOSTRO”, L’ALBUM DI DEBUTTO DIIl 3 febbraio,ha pubblicato “Mostro”, il suo album di debutto che contiene l’omonimo brano in gara al Festival di Sanremo. Prodotto da Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi, “Mostro” è un brano intimo e autobiografico che parla di solitudine. «Il 2022 è stato un anno pieno di cambiamenti, sono uscito da X Factor ed è partita la mia carriera. Mi sono totalmente dedicato alla musica. Anche se i cambiamenti derivano dalla realizzazione di un sogno non si è mai pronti fino in fondo. Mentre vivevo questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GFucci58 : RT @RadioZetaOf: ?? Quanto ne sa @gIANMARIAAAAA di mostri ????? e cattivi ??? Sicuramente più di Diego Zappone e Simone Palmieri! Vai su RTL… - RadioZetaOf : ?? Quanto ne sa @gIANMARIAAAAA di mostri ????? e cattivi ??? Sicuramente più di Diego Zappone e Simone Palmieri! Vai… - ariannaquaia : RT @rtl1025: ???? Oggi è venuto a trovarci @gIANMARIAAAAA per raccontarci la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo e l’album di debutto… - rtl1025 : ???? Oggi è venuto a trovarci @gIANMARIAAAAA per raccontarci la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo e l’album… - ariannaquaia : RT @rtl1025: ?? @gIANMARIAAAAA a RTL 102.5: «Con un nuovo disco fuori, il tour sarà un'esplosione» -

... Matteo Salvini, intervistato a Non Stop News su102.5. Sanremo 2023, la seconda serata. Questa ... Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà,, Olly, LDA, Will, Anna Oxa, Shari, ...Rimandati invece Gianluca Grignani (50),(50) e Ariete (67), mentre in fondo alla ... Matteo Salvini, intervistato a Non Stop News su102.5 che poi ha dato il proprio giudizio sui ...I cantati scelti per Sanremo Giovani sono: Will,, Olly, i Colla Zio, Sethu e Shari. Tra i ... Vi fa ritorno dopo dodici anni, nel 2008, a102.5, dove ha lavorato fino al 2017. Il debutto ...

Gianmaria a RTL 102.5: «Con un nuovo disco fuori, il tour sarà un'esplosione» RTL 102.5

MILANO – Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con il brano “Mostro”, gIANMARIA è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Durante “The Flight”, l’artista ha ...Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con il brano “Mostro”, Gianmaria è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e Paola Di Benedetto Durante “The Flight”, l’artista ha raccontato la ...