Tommaso Paradiso torna con “Viaggio intorno al sole”

(Di sabato 18 marzo 2023) ROMA –ha annunciato il nuovo singolo “al”, da venerdì 24 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Scritto dae Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, “al” è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore: una dichiarazione d’amore totalizzante e inebriante, il racconto di una felicità incontenibile, che disorienta e fa svanire i pensieri.è un cantautore, autore e musicista romano, nato a Roma il 25 giugno 1983. Cresce nel quartiere Prati della città, frequenta il liceo classico e, successivamente, si laurea in filosofia. Nel 2009 ...

Tommaso Paradiso annuncia il nuovo singolo "Viaggio intorno al sole", da venerdì 24 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo ...