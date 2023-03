Rugby, Kieran Crowley: “Dobbiamo crescere, con alcuni episodi favorevoli potevamo parlare di 2-3 vittorie” (Di sabato 18 marzo 2023) Nonostante un ottimo secondo tempo in quel di Edimburgo, l’Italia perde la quinta partita consecutiva e chiude senza vittorie il Sei Nazioni 2023, aggiudicandosi il Cucchiaio di Legno. 26-14 il punteggio conclusivo in favore della Scozia, che ha rischiato grosso però nel finale sfruttando alcuni errori degli Azzurri e mettendo a segno la meta della sicurezza praticamente allo scadere. “Ci sono opportunità e lezioni da trarre da questo Sei Nazioni e dalla partita di oggi. Nel primo tempo la Scozia ha dominato, noi abbiamo avuto il merito di non mollare, nel secondo tempo avremmo dovuto concretizzare maggiormente alcuni line-break, come ha fatto la Scozia alla fine dell’incontro“, dichiara il CT azzurro Kieran Crowley in conferenza stampa. “Eravamo partiti per continuare sulla strada di conquistare ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Nonostante un ottimo secondo tempo in quel di Edimburgo, l’Italia perde la quinta partita consecutiva e chiude senzail Sei Nazioni 2023, aggiudicandosi il Cucchiaio di Legno. 26-14 il punteggio conclusivo in favore della Scozia, che ha rischiato grosso però nel finale sfruttandoerrori degli Azzurri e mettendo a segno la meta della sicurezza praticamente allo scadere. “Ci sono opportunità e lezioni da trarre da questo Sei Nazioni e dalla partita di oggi. Nel primo tempo la Scozia ha dominato, noi abbiamo avuto il merito di non mollare, nel secondo tempo avremmo dovuto concretizzare maggiormenteline-break, come ha fatto la Scozia alla fine dell’incontro“, dichiara il CT azzurroin conferenza stampa. “Eravamo partiti per continuare sulla strada di conquistare ...

