F1 | Max Verstappen appiedato da un problema tecnico nelle qualifiche di Jeddah – VIDEO

(Di sabato 18 marzo 2023) Non manca la preoccupazione in casa Red Bull dopo ledel Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di, infatti, Maxha dovuto chiudere il suo sabato anzitempo per colpa di unalla sua RB19. Nel corso della Q2, infatti, la sua Red Bull ha visto la rottura dell’albero della trasmissione con conseguente stop immediato e domani l’olandese sarà costretto a scattare dalla quindicesima casella della griglia. Unche ha assomigliato parecchio ad un campanello d’allarme per la scuderia di Milton Keynes che,scorse ore, aveva già sostituito le scatole dei cambi a titolo precauzionale. Al termine delleil due volte ...

Quel che nessuno si aspettava è accaduto: fuori dal Q3 nelle qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Siccome la Formula 1 ha imprevisti ma per i miracoli si sta ancora attrezzando, il risultato non è stato colpa dell'... è stato costretto per un problema tecnico a restare fuori nella Q2 delle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita. Domani in gara dovrà partire almeno dalla 15esima posizione. "Problema al ... Partirà solo 15esimo il campione del mondo in carica con l'altra Red Bull per un problema all'albero di trasmissione.

Max È un peccato, perché è stato davvero forte per tutto il weekend, ma speriamo che domani potremo avere entrambe le auto lì davanti. Non si sa mai con queste macchine, i problemi di affidabilità ... Sempre una Red Bull in pole position. Anche in Arabia Saudita. Ma, sorpresa, non è quella di Max Verstappen perseguitato da guai al motore nella Q2 e quindi eliminato e in partenza solo dall'ottava ...