(Di sabato 18 marzo 2023)acceso, a margine della manifestazione arcobaleno a Milano, tra Piero, giornalista e blogger e Francesca, ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista per i diritti Lgbt.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alegam76 : @ale_rasch @GiordanoSepi @BarbaraBorelli2 @Fabius40884986 @StePedrotti Io sono legato alla coreografia dello 0-3 de… - ale_taia : Botta e risposta - AgenziaVISTA : Meloni al Congresso della Cgil, il botta e risposta sui temi (e non solo) a distanza - YouAreMyFate__ : PRIMO PROFILO CHE MI HA BLOCCATO DOPO UN BOTTA E RISPOSTA. BISOGNA FESTEGGIARE - vivereitalia : Botta e risposta Ricca-Pascale: che cosa si sono detti -

acceso, a margine della manifestazione arcobaleno a Milano, tra Piero Ricca, giornalista e blogger e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista per i diritti Lgbt.tra San Vito Positano e Oratorio Don Guanella Scampia. Il Sant'Anastasia cala il poker e condanna la Vis Frattaminorese: tripletta di Montaperto e timnbro di Sgambati, la firma degli ...Poi è stata protagonista, suo malgrado di uno sgradevolissimocon Piero Ricca. Il giornalista le si è avvicinato in mezzo alla folla con chiaro intento provocatorio: 'Lei era già ...

Botta e risposta Ricca-Pascale: che cosa si sono detti Adnkronos

Milano – Botta e risposta acceso, a margine della manifestazione arcobaleno a Milano, tra il giornalista e blogger Piero Ricca e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, attualmente per i ...All’Arechi partita scoppiettante: i padroni di casa due volte in vantaggio sono stati raggiunti dai rossoblu. Il primo botta e risposta nei primi minuti del match: al 7' Pirola porta avanti i suoi di ...