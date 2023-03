Oscar 2023: reunion de "La mummia" tra Brendan Fraser e Dwayne Johnson (VIDEO) (Di venerdì 17 marzo 2023) Brendan Fraser e Dwayne Johnson, protagonisti del film La mummia - il ritorno, si sono riuniti sul red carpet degli Oscar di quest'anno. Una reunion d'altri tempi sul red carpet degli Oscar 2023. Reduce dal suo primo premio Oscar in carriera, Brendan Fraser si è riunito con Dwayne "The Rock" Johnson. I due avevano lavorato assieme a La mummia - il ritorno, film uscito nel 2001 che vide l'ex WWE Champion al debutto assoluto sul grande schermo nei panni del Re Scorpione. Da lì nacque poi lo spinoff proprio sul Re Scorpione, uscito nelle sale nel 2002. Dwayne Johnson ha voluto condividere sul suo profilo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023), protagonisti del film La- il ritorno, si sono riuniti sul red carpet deglidi quest'anno. Unad'altri tempi sul red carpet degli. Reduce dal suo primo premioin carriera,si è riunito con"The Rock". I due avevano lavorato assieme a La- il ritorno, film uscito nel 2001 che vide l'ex WWE Champion al debutto assoluto sul grande schermo nei panni del Re Scorpione. Da lì nacque poi lo spinoff proprio sul Re Scorpione, uscito nelle sale nel 2002.ha voluto condividere sul suo profilo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : In un potente editoriale sul @nytimes dopo la sua storica vittoria all'Oscar, l’attrice Michelle Yeoh reindirizza i… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - NetflixIT : Recap dei premi vinti da Netflix agli oscar 2023 ???? - cinema_nuovo : Al Cinema Nuovo Castelfranco Emilia WOMEN TALKING - IL DIRITTO DI SCEGLIERE Oscar 2023 per la Miglior sceneggiatura… - cinema_nuovo : Al Cinema Nuovo Castelfranco Emilia THE WHALE e la indimenticabile interpretazione di Brendan Fraser, Premio Oscar… -