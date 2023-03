Corea del Nord lancia missile intercontinentale: “Monito ai nemici” (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha annunciato di aver lanciato ieri il suo più potente missile intercontinentale, Hwasongpho-17. L’esercitazione, hanno commentato i media ufficiali, è un avvertimento ai “nemici”, un invito a rinunciare ad una escalation delle tensioni nella penisola Coreana ed una mossa che dimostra come la Corea del Nord sia pronta “in qualunque momento a contrattaccare con travolgenti misure offensive”. Pyongyang ha lanciato un missile in direzione del Mar del Giappone ieri mattina, poco prima di un incontro a Tokio tra il presidente sudCoreano e il premier giapponese. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladelha annunciato di averto ieri il suo più potente, Hwasongpho-17. L’esercitazione, hanno commentato i media ufficiali, è un avvertimento ai “”, un invito a rinunciare ad una escalation delle tensioni nella penisolana ed una mossa che dimostra come ladelsia pronta “in qualunque momento a contrattaccare con travolgenti misure offensive”. Pyongyang hato unin direzione del Mar del Giappone ieri mattina, poco prima di un incontro a Tokio tra il presidente sudno e il premier giapponese. L'articolo proviene da Italia Sera.

