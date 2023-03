Highlights Scafati-Sassari 80-90, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 12 marzo 2023) Gli Highlights di Scafati-Sassari, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui la formazione ospite ha sconfitta la squadra padrona di casa mediante il punteggio di 80-90. In virtù di questo risultato i sardi salgono a 24 punti ed agganciano Varese al quarto posto, mentre i campani restano penultimi a quota 14 insieme a Verona e Napoli. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Glidi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato didi, in cui la formazione ospite ha sconfitta la squadra padrona di casa mediante il punteggio di 80-90. In virtù di questo risultato i sardi salgono a 24 punti ed agganciano Varese al quarto posto, mentre i campani restano penultimi a quota 14 insieme a Verona e Napoli. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

